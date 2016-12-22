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В Индии завершилось российско-индийское военно-морское учение "ИНДРА НЭВИ"

23.12.2016 РИА Новости 77 0
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БПК «Адмирал Трибуц»
Большой противолодочный корабль проекта 1155 «Адмирал Трибуц»
Источник: vl.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Совместное российско-индийское военно-морское учение "ИНДРА НЭВИ-2016" завершилось в Индии, в ходе завершения корабли двух стран разыграли в море встречный бой, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Владимир Матвеев.

"В ходе завершающего третьего дня морской фазы военно-морского учения "ИНДРА НЭВИ-2016" российские и индийские боевые корабли разыграли в море встречный бой", - сказал он.

Матвеев отметил, что по замыслу маневров противоборствующие группы произвели поиск условного противника собственными средствами и нанесли условные удары. Также он добавил, что российский БПК "Трибуц", индийский эсминец "Ранвир" и фрегат "Сатпура" провели артиллерийские стрельбы по надувным морским мишеням, которые в районе выставил индийский корвет "Каморта".

"Российские и индийские военные моряки отработали элемент передачи грузов в море с фрегата "Сатпура" на БПК "Адмирал Трибуц" с помощью средств погрузки морского танкера ТОФ "Бутома". Завершилось учение подведением итогов и торжественным построением моряков обеих стран - участниц учений на борту фрегата ВМС Индии "Саптура" и церемонией проводов отряда кораблей ВМФ России".

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Трибуц
Проекты
ТОФ

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