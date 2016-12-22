Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу рассказал, как армия экономит на ремонте и коммуналке

23.12.2016 РИА Новости 73 0
0
Понравилась новость?
 0
Кунашир
Военнослужащие ВС РФ, о. Кунашир
Источник: www.tia-ostrova.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Внедрение современных приборов учета помогло министерству обороны сэкономить миллиарды рублей, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

"Системы контроля питания установлены в 729 столовых и уже сэкономили 800 млн рублей. Установка на объектах министерства обороны 118 тысяч приборов учета коммунальных ресурсов принесла снижение расходов на 3,5 миллиарда рублей", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Кроме того, перевод 28 котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ снизил затраты на выработку тепловой энергии на 108 миллионов рублей.

"После переоборудования к 2020 году 410 котельных ежегодные затраты сократятся в два раза, а общий экономический эффект составит 3,7 миллиарда рублей", - пообещал он.

Также Шойгу добавил, что с возвращением в 2013 году войсковых ремонтно-восстановительных органов затраты на сервисное обслуживание техники силами сторонних организаций снизились в 4 раза. "Ремонтные работы силами штатных ремонтных органов ежегодно будут экономить 1,4 миллиарда рублей бюджетных средств", - добавил он.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
  • 22.12 17:50
  • 3
Россия готовит корабли для диверсий на море (Defence24, Польша)
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  