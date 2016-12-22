Шойгу рассказал, как армия экономит на ремонте и коммуналке
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Военнослужащие ВС РФ, о. Кунашир
Источник: www.tia-ostrova.ru
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Внедрение современных приборов учета помогло министерству обороны сэкономить миллиарды рублей, рассказал глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Системы контроля питания установлены в 729 столовых и уже сэкономили 800 млн рублей. Установка на объектах министерства обороны 118 тысяч приборов учета коммунальных ресурсов принесла снижение расходов на 3,5 миллиарда рублей", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
Кроме того, перевод 28 котельных с твердого и жидкого топлива на природный газ снизил затраты на выработку тепловой энергии на 108 миллионов рублей.
"После переоборудования к 2020 году 410 котельных ежегодные затраты сократятся в два раза, а общий экономический эффект составит 3,7 миллиарда рублей", - пообещал он.
Также Шойгу добавил, что с возвращением в 2013 году войсковых ремонтно-восстановительных органов затраты на сервисное обслуживание техники силами сторонних организаций снизились в 4 раза. "Ремонтные работы силами штатных ремонтных органов ежегодно будут экономить 1,4 миллиарда рублей бюджетных средств", - добавил он.
22.12.2016
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