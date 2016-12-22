Эксперты США назвали американский суперэсминец "настоящей катастрофой"



Эсминец Zumwalt (DDG 1000) во время второй серии ходовых испытаний (24 марта, 2016г.)

Источник: US Navy Эсминец Zumwalt (DDG 1000) во время второй серии ходовых испытаний (24 марта, 2016г.)Источник: US Navy

Новейший эсминец ВМС США Zumwalt, введенный в эксплуатацию осенью этого года, стал для американского флота "настоящей катастрофой". С таким громким заявлением со страниц издания National Review выступил эксперт Майк Фреденбург.

Он детально проанализировал всю историю создания "корабля будущего" и пришел к выводу, что по факту тот стал бесполезной закупкой.

Zumwalt, по замыслу разработчиков, должен был стать крейсером 21 века, обеспечив США доминирование в океанах и прибрежных водах как минимум на 50 лет вперед. А главными его "фишками" стали малая заметность благодаря технологиям стелс и небольшое количество экипажа. Однако обе идеи, считает, Майк Фреденбург, оказались плохо продуманы.

При этом все проблемы эсминца упираются в его колоссальную стоимость и попытки разработчиков хоть как-то сократить расходы, сэкономив на чем-то "ненужном". Первая программа по созданию этого "корабля будущего" появилась еще в 1994 году, спустя пять лет военное руководство США заявляло, что каждый эсминец будет стоить всего 1,34 миллиарда долларов, а 32 судна обойдутся бюджету чуть более чем в 40 миллиардов.

Со временем корабль все дорожал, а количество единиц, которое мог себе позволить американский бюджет, наоборот уменьшалось. Сегодня речь идет о закупке всего трех эсминцев по цене 4,2 миллиарда долларов каждый, еще 10 миллиардов потратили собственно на разработку. Которая, говоря по правде, еще не завершена, и назвать Zumwalt полноценной боевой единицей пока нельзя. При этом, подчеркивает Фреденбург, за это фиаско с бюджетом проекта ответственности никто не понес.

Идея радикально сократить команду корабля за счет автономных систем управления во многом опиралась на желание сэкономить на содержании штата в будущем. Поэтому разработчики сперва заявили, что вместо 600-400 человек экипажа, необходимых для современных кораблей такого размера, в Zumwalt их останется всего 95. При этом каких-то серьезных расчетов, подкрепляющих именно эту цифру, сделано не было. После более критического взгляда на ситуацию, экипаж решили все-таки увеличить до 147 моряков. Однако и этого количества, уверен Майк Фреденбург, не хватит для восстановления корабля в случае получения им серьезных боевых повреждений.

- Пожалуй, наиболее поразительно, что в какой-то момент руководство ВМС настолько увлеклось экстремальным уменьшением размера экипажа, что даже предлагало избавиться от повара. Вместо свежеприготовленной пищи Zumwalt вышел бы в море с готовыми блюдами, которые моряки разогревали бы для себя, - возмущается эксперт.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что и малая заметность Zumwalt для радаров - не такое уж большое преимущество. Майк Фреденбург напоминает, что эсминец, по задумке, должен будет доминировать в том числе в прибрежных водах, однако они, как правило, переполнены рыболовными и грузовыми судами, танкерами, кораблями условного противника, наконец. Поэтому радар для обнаружения Zumwalt может и не понадобиться. Кроме того, как только эсминец откроет огонь из своих мощных пушек, о скрытности тоже можно забыть.

Вдобавок к этому Zumwalt уязвим для подводных лодок, поэтому ему требуется группа прикрытия, но если другие ее участники не будут обладать антирадарной защитой, то весь ее смысл на главном ударном корабле тоже теряется.

Еще одним разочарованием стала широко разрекламированная система вооружения эсминца. Изначально в ней планировалось использовать "умные" снаряды LRLAP, однако их стоимость составляет аж 800 тысяч долларов за штуку, из-за чего от их дальнейшей закупки решили отказаться.

Алексей Иванов