В США построят двенадцатый десантный корабль-док типа "Сан-Антонио"



Головная построенная южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) для ВМС Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Nagabanda германского проекта 209/1200 после вывода из цеха. Окпо (Южная Корея), 19.03.2016

Источник: defense-studies.blogspot.com Головная построенная южнокорейской корпорацией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) для ВМС Индонезии дизель-электрическая подводная лодка Nagabanda германского проекта 209/1200 после вывода из цеха. Окпо (Южная Корея), 19.03.2016Источник: defense-studies.blogspot.com

Американская верфь "Ингаллс Шипбилдинг" (Ingalls Shipbuilding) заключила контракт на проектирование и строительство для ВМС США десантного корабля "Форт Лодердейл" (Fort Lauderdale) класса "Сант-Антонио". Стоимость сделки - 1,46 млрд долларов. Этот корабль станет двенадцатым и последним в серии данного проекта.

Реализация программы строительства десантно-вертолетных кораблей-доков типа "Сан-Антонио" началась в 1993 году и изначально предусматривала поставку ВМС США 11 кораблей, однако военные решили приобрести еще один транспорт.

ДВКД типа "Сан-Антонио" превышает в длину 208 метров, а в ширину достигает почти 32 метров. Водоизмещение - 24900 тонн. Корабль оборудован четырьмя турбодизельными двигателями, которые обеспечивают максимальную скорость хода до 24 узлов. Площадь палуб для колесной и гусеничной техники составляет 2230 кв. метров. Экипаж транспорта состоит из 360 человек постоянного персонала. Кроме того, имеется возможность разместить около 800 человек десанта морской пехоты и 14 амфибийных бронированных машин.

Вооружение корабля составляют ЗРК "Си Спэрроу", два ЗРК RAM, две 30-мм артустановки "Бушмастер". Корабли могут оснащаться одним вертолетом CH-53E "Си Стэллион", либо двумя CH-46E "Си Найт", либо одним конвертопланом MV-22 "Оспри", а также двумя десантными катерами LCAС.

Данный тип кораблей предназначен для действий в составе экспедиционных ударных групп ВМС США, считаясь их основным звеном. Корабль обладает способностью перебросить в заданную точку и обеспечить высадку десанта на необорудованное побережье на двух катерах LCAC и 14 плавающих бронетранспортерах Корпуса морской пехоты.