Франция подписала контракт на строительство 12 неатомных подлодок для ВМС Австралии



Французская оборонная компания DCNS

Источник: Stephane Mahe / REUTERS Французская оборонная компания DCNSИсточник: Stephane Mahe / REUTERS

Во вторник, 20 декабря, Франция и Австралия подписали соглашение о поставке австралийскому флоту 12 неатомных подводных лодок. Стоимость контракта достигает 34 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Presse.

"Это межправительственное соглашение является последним краеугольным камнем, который позволит Австралии создать собственный подводный флот по последнему слову техники", - заявил после подписания соглашения австралийский премьер-министр Малколм Тёрнбулл.

С французской стороны документ подписал министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.

Этот заказ является крупнейшим в истории Австралии. Ожидается, что первые новые субмарины встанут в строй к 2030 году.

Французская корпорация DCNS победила в тендере на строительство подлодок для Австралии в апреле 2016 года. Австралийский флот получит 12 неатомных субмарин, разработанных на базе атомных подлодок типа Barracuda. Отличительной особенностью французского предложения стало оборудование подлодок водометными, а не винтовыми двигателями. Водоизмещение субмарины - 4700 тонн.

Между тем, корпорация DCNS испытывает определенные проблемы с вводом в строй головной атомной подлодки проекта Barracuda. Изначально планировалось, что ВМС Франции получат ее в 2017 году. Однако сейчас сроки передачи сдвинуты на 2019 год.