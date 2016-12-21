Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Франция подписала контракт на строительство 12 неатомных подлодок для ВМС Австралии

23.12.2016 Flotprom 70 0
0
Понравилась новость?
 0
DCNS
Французская оборонная компания DCNS
Источник: Stephane Mahe / REUTERS

Во вторник, 20 декабря, Франция и Австралия подписали соглашение о поставке австралийскому флоту 12 неатомных подводных лодок. Стоимость контракта достигает 34 млрд евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France Presse.

"Это межправительственное соглашение является последним краеугольным камнем, который позволит Австралии создать собственный подводный флот по последнему слову техники", - заявил после подписания соглашения австралийский премьер-министр Малколм Тёрнбулл.

С французской стороны документ подписал министр обороны Жан-Ив Ле Дриан.

Этот заказ является крупнейшим в истории Австралии. Ожидается, что первые новые субмарины встанут в строй к 2030 году.

Французская корпорация DCNS победила в тендере на строительство подлодок для Австралии в апреле 2016 года. Австралийский флот получит 12 неатомных субмарин, разработанных на базе атомных подлодок типа Barracuda. Отличительной особенностью французского предложения стало оборудование подлодок водометными, а не винтовыми двигателями. Водоизмещение субмарины - 4700 тонн.

Между тем, корпорация DCNS испытывает определенные проблемы с вводом в строй головной атомной подлодки проекта Barracuda. Изначально планировалось, что ВМС Франции получат ее в 2017 году. Однако сейчас сроки передачи сдвинуты на 2019 год.

21.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Flotprom
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Франция
Продукция
Barracuda
Компании
DCNS
Проекты
Barracuda АПЛ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
  • 22.12 17:50
  • 3
Россия готовит корабли для диверсий на море (Defence24, Польша)
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  