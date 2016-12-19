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Четвертая британская атомная подлодка класса "Астьют" прошла крещение

23.12.2016 Flotprom 78 0
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Astute
АПЛ класса Astute
Источник: militaryphotos.net

В Великобритании на верфи в Барроу-ин-Фернесс прошла церемония крещения четвертой предназначенной для ВМС Великобритании АПЛ класса "Астьют" (Astute), которая официально получила наименование "Одейшес" (Audacious).

"Одейшес" - четвертая подлодка класса "Астьют". Закладка АПЛ состоялась в марте 2009 года. Спуск подлодки на воду запланирован на 2017 год, а ВМС Великобритании она будет передана в 2018 году.

Всего построят семь АПЛ класса "Астьют", которые будут размещены на базе Клайд в Шотландии. Головная подлодка серии была заложена 31 января 2001 года и официально передана Королевскому военно-морского флоту в ноябре 2010 года. Вторая подлодка серии, "Амбуш", вошла в состав ВМС 1 марта 2013 года. Третья подлодка, "Артфал", заступила на службу 18 марта 2016 года.

В настоящее время на различных стадиях постройки на предприятии в Барроу-ин-Фернесс находятся все оставшиеся подлодки класса "Астьют": "Энсон", "Агамемнон" и пока не получившая официального наименования седьмая АПЛ (предположительно "Аякс").

97-метровые АПЛ класса "Астьют" стали самыми большими и мощными многоцелевыми подлодками ВМС Великобритании. Они предназначены как для действий в составе флота, так и в отрыве от основных сил и могут использоваться для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, атаки наземных целей, осуществлять высадку небольших групп десанта или боевых пловцов, а также вести сбор разведывательной информации.

По сравнению с имеющимися субмаринами, АПЛ класса "Астьют" обладает малой заметностью, улучшенными возможностями для действий в прибрежных мелководных акваториях. Субмарина оснащена ядерным реактором PWR2 компании "Роллс-Ройс", который не нуждается в перезарядке в течение всего 25-летнего срока эксплуатации. Вооружение подлодки составляют крылатые ракеты "Томагавк", способные с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 1200 морских миль.

19.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Flotprom
Материал размещен правообладателем
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Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Ядерный щит

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