Китай поможет Филиппинам оружием и песком
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Родриго Дутерте
Источник: AP Photo/Bullit Marquez
Сближение двух стран переходит в практическую плоскость
Китай будет поставлять оружие Филиппинам и примет участие в инфраструктурных проектах в этой стране. Такой шаг стал еще одним свидетельством сближения Пекина и Манилы, которое началось после прихода к власти на Филиппинах президента Родриго Дутерте. Его беспощадная война с наркоторговцами вызвала вчера резкую критику со стороны ООН. Пекин традиционно менее требователен к "моральному облику" правительств кредитуемых стран, но в этот раз цена его поддержки оказалась для Манилы велика. В инфраструктурных проектах участвует китайская компания CCCC Dredging Group, которая ранее была задействована в строительстве КНР искусственных островов в той части Южно-Китайского моря, на которую претендуют Филиппины.
Китай предложил Филиппинам помощь в их антинаркотической кампании. Она будет предоставлена стрелковым оружием на сумму $14,4 млн, а также долгосрочным кредитом в $500 млн по сниженной ставке. "Китай направил нам список вооружений, и мы должны выбрать из него то, что нам реально нужно,- сообщил филиппинский министр обороны Дельфин Лорензана.- Мы пока можем взять стрелковое оружие, моторные лодки и приборы ночного видения, потому что $14,4 млн это не так много".
Помощь Пекина пришлась как нельзя кстати: 31 октября сенат США заблокировал передачу Филиппинам 26 тыс. винтовок из-за несогласия с эксцессами в ходе антинаркотической кампании, развернутой Родриго Дутерте после прихода к власти 1 июля. Господин Дутерте разрешил гражданам убивать наркоторговцев и наркоманов без суда и следствия, и жертвами "народных дружин" стали около 6,1 тыс. человек. Более того, в начале месяца президент заявил, что, будучи мэром города Давао в конце 1980-х годов, лично убивал преступников, "разъезжая по городу на огромном мотоцикле".
Вчера верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн припомнил президенту эту фразу, назвал ее "признанием в убийстве" и призвал прокуратуру страны расследовать его преступления. На это пресс-секретарь господина Дутерте Эрнесто Абелья заявил, что президента неправильно поняли. "Этот инцидент был описан в прессе, и применение оружия было абсолютно правомерным,- объяснил он.- В те времена все госслужащие носили с собой оружие, так как криминальная обстановка в Давао была очень сложной".
Теперь же родной город филиппинского президента получил шанс на обновление, и опять же при помощи китайских денег. Строительная компания СССС Dredging Group объявила о планах инвестировать в его перестройку $200 млн. Эти деньги пойдут на создание искусственных насыпей и строительство порта. Пикантность ситуации в том, что суда китайской компании были ранее замечены на спутниковых снимках района спорных островов Южно-Китайского моря. Сотрудники СССС Dredging Group принимали участие в строительстве КНР искусственных островов для размещения там китайских военных баз, против чего Манила неоднократно возражала. 12 июля Гаагский арбитражный суд вынес решение по иску Филиппин против Китая в пользу Манилы, признав все китайские строительные работы и территориальные претензии незаконными.
"Родриго Дутерте хочет показать, что делает ставку на предельный прагматизм во внешней политике,- сообщил "Ъ" эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.- Да, брать в подрядчики компанию, которая насыпает острова в Южно-Китайском море, странно с точки зрения принципиальных соображений. Но, видимо, для Дутерте это не очень важно. Он хочет сдержать предвыборное обещание привлечь в страну инвестиции, особенно в инфраструктуру". По словам эксперта, господин Дутерте решил "выжать максимум из сотрудничества с Китаем" в период смены администрации в США - то есть в момент, когда развитие отношений с Манилой не стоит в числе приоритетов Вашингтона.
Напомним, что сразу же после прихода к власти Родриго Дутерте сделал резкий поворот от Вашингтона к Пекину. Он пообещал разорвать альянс с США и неоднократно допускал нецензурные выражения в адрес президента этой страны Барака Обамы.
Михаил Коростиков
22.12.2016
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