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В Петербурге заложат малый ракетный корабль "Буря" для ВМФ России

23.12.2016 РИА Новости 105 0
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Модель МРК проекта 22800
Модель малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800
Источник: bastion-karpenko.ru

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Петербургское предприятие "Пелла" в субботу заложит малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800 "Буря" для Военно-морского флота России, заявил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Двадцать четвертого декабря на судостроительном предприятии "Пелла" (Санкт-Петербург) для Военно-морского флота России будет заложен малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800… кораблю присвоено название "Буря", - сказал Дыгало.

На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля нового поколения проекта 22800 "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3 тысяч миль.

22.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Тайфун
Ураган
Шквал
Компании
Минoбороны РФ

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