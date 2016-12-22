В Хабаровском крае по учебной тревоге подняли расчеты С-300



Перевод пусковых установок ЗРК С-300 в боевое положение

Источник: Виталий Невар/ТАСС Перевод пусковых установок ЗРК С-300 в боевое положениеИсточник: Виталий Невар/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Тактическое учение с зенитно-ракетными полками войск ПВО Восточного военного округа прошло в Хабаровском крае, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

"В ходе учения расчеты зенитно-ракетных систем С-300 и подразделения управления были подняты по тревоге. Пусковые установки совершили марш в район проведения условных пусков ракет, на маршруте следования расчеты С-300 отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника", - сообщил Гордеев.

По его словам, затем личный состав С-300 развернул пусковые установки, нашел, опознал, сопроводил и уничтожил воздушные цели, имитирующие авиационный налет условного противника, электронными пусками ракет.