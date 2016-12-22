Американские беспилотники оказались неэффективными в Донбассе (Reuters, Великобритания)

Дроны стоимостью миллионы долларов, которые США передали для борьбы против боевиков и гибридной армии РФ, оказались неэффективными против глушения и взломов.

Советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Натан Хазин сказал, что если бы этот вопрос от него зависел, то он бы вернул обратно эти 72 аналоговых мини-дрона Raven RQ-11B.

"С самого начала это было неправильное решение использовать эти дроны в конфликте", - сказал Хазин.

Оказалось, что беспилотники выходят из лада в использовании против боевиков, которые глушат радиосигнал.

Дроны аналоговые и поэтому их нельзя защитить от вмешательства и перехвата. Кроме того, через них можно вычислить позиции ВСУ и их батареи хватает на очень которое время.

Чиновники США анонимно рассказали, что возможности российской радиоэлектроники оказались более сложными, и поэтому беспилотники оказались менее эффективные, чем хотелось бы.

Армия США до сих пор использует эти беспилотники, но усовершенствованную цифровую версию.

Фил Стюарт (Phil Stewart)