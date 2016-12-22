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Минобороны в 2017 году получит новейший комплекс радиоэлектронной борьбы

23.12.2016 РИА Новости 117 0
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Комплекс РЭБ
Автоматизированный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на базе автомобиля "Камаз"
Источник: bmpd.livejournal.com

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) разработала новейший комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который составит конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции и Израиля, его серийное производство начнется в 2017 году, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

"В уходящем году коллектив ОПК удостоен наград Минобороны РФ за разработку комплекса РЭБ нового поколения. Это принципиально новая техника радиоэлектронной борьбы, о которой до сих пор не было ничего в СМИ. Комплекс применяется в тактическом и оперативно-тактическом звеньях и составляет достойную конкуренцию аналогам из США, Великобритании, Франции, Израиля и других стран… Начало его серийного выпуска запланировано на 2017 год", - сказал Якунин.

Он подчеркнул, что название новейшего комплекса "в ближайшее время вряд ли появится в прессе", но уточнил, что система создана с использованием современных достижений в микроэлектронике, процессорной технике и программном обеспечении.

"Комплекс успешно прошел государственные испытания, был высоко оценен на российско-белорусских стратегических военных учениях и подтвердил возможности по обнаружению и классификации объектов", - заявил гендиректор ОПК.

22.12.2016
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Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Якунин Александр

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