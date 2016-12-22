ОПК испытала на учениях в Сербии мини-беспилотники для разведки в бою
|
Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Учения "Славянское братство"
Источник: Пресс-служба Минобороны России
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) испытала на международных учениях "Славянское братство-2016" в Сербии персональные мини-беспилотники, предназначенные для ведения военнослужащими разведки в ближнем бою, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.
Международные учения "Славянское братство - 2016", в которых приняли участие военнослужащие России, Сербии и Белоруссии, проходили под Белградом со 2 по 15 ноября. На учениях российскую сторону представляли более 150 военнослужащих подразделения спецназначения Ивановской бригады ВДВ.
"За прошедший год мы добились существенных сдвигов в области разработки и производства беспилотников-мультикоптеров. В ноябре этого года наши мини-коптеры были испытаны на международных учениях "Славянское братство - 2016" в Сербии с участием сил ВДВ и спецподразделений Белоруссии, России и Сербии. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта Ковин", - сказал Якунин.
Он уточнил, что эти небольшие, портативные беспилотные летательные аппараты могут крепиться на амуницию военнослужащего, не мешая выполнению боевых задач.
"Коптеры оборудованы тепловизорами, видео- и фотокамерами, способными передавать информацию в формате HD на пульт управления. Радиус действия у этих дронов небольшой, но этого вполне хватает, чтобы выполнить задачи разведки в ближнем бою, охраны порядка, участия в антитеррористических операциях", - подчеркнул гендиректор корпорации.
По его словам, в России такие дроны могут быть полезны не только для Минобороны, но также для Росгвардии, МЧС и МВД.
"В начале декабря коптеры были задействованы в инструкторско-методическом занятии, где отрабатывалась подготовка к торжественному параду войск на Красной площади 9 мая 2017 года", - добавил собеседник агентства.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Минобороны в 2017 году получит новейший комплекс радиоэлектронной борьбы
23.12.2016 ОПК планирует начать испытания средств связи для обновленных Ту-160 в 2017 году
15.12.2016 Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
17.11.2016 «ОПК» готовит к серии тренировочный комплекс для отработки связи и огневого взаимодействия
14.09.2016 Российский флот получит оружие, ослепляющее противника
08.08.2016 Денег нет, но для оборонных предприятий найдутся
15.07.2016 Висящие в небесах
06.07.2016 ОПК: МО РФ в этом году получит пункт управления на базе Ил-96, а не "самолет Судного дня"