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ОПК испытала на учениях в Сербии мини-беспилотники для разведки в бою

23.12.2016 РИА Новости 107 0
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Славянское братство
Учения "Славянское братство"
Источник: Пресс-служба Минобороны России

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Объединенная приборостроительная корпорация (ОПК) испытала на международных учениях "Славянское братство-2016" в Сербии персональные мини-беспилотники, предназначенные для ведения военнослужащими разведки в ближнем бою, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор ОПК Александр Якунин.

Международные учения "Славянское братство - 2016", в которых приняли участие военнослужащие России, Сербии и Белоруссии, проходили под Белградом со 2 по 15 ноября. На учениях российскую сторону представляли более 150 военнослужащих подразделения спецназначения Ивановской бригады ВДВ.

"За прошедший год мы добились существенных сдвигов в области разработки и производства беспилотников-мультикоптеров. В ноябре этого года наши мини-коптеры были испытаны на международных учениях "Славянское братство - 2016" в Сербии с участием сил ВДВ и спецподразделений Белоруссии, России и Сербии. Дроны были задействованы в специальных учебных войсковых операциях при освобождении заложников и деблокировании аэропорта Ковин", - сказал Якунин.

Он уточнил, что эти небольшие, портативные беспилотные летательные аппараты могут крепиться на амуницию военнослужащего, не мешая выполнению боевых задач.

"Коптеры оборудованы тепловизорами, видео- и фотокамерами, способными передавать информацию в формате HD на пульт управления. Радиус действия у этих дронов небольшой, но этого вполне хватает, чтобы выполнить задачи разведки в ближнем бою, охраны порядка, участия в антитеррористических операциях", - подчеркнул гендиректор корпорации.

По его словам, в России такие дроны могут быть полезны не только для Минобороны, но также для Росгвардии, МЧС и МВД.

"В начале декабря коптеры были задействованы в инструкторско-методическом занятии, где отрабатывалась подготовка к торжественному параду войск на Красной площади 9 мая 2017 года", - добавил собеседник агентства.

22.12.2016
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принадлежат РИА Новости
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ОПК АО
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