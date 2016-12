Пятое испытание противоспутниковой ракеты комплекса "Нудоль"

Обработанное изображение, предположительно, подвижной пусковой установки П222 дальнего эшелона (изделие 14Ц033) перспективной системы противоракетной обороны по теме "Нудоль" разработки ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей", опубликованное в корпоративном календаре Концерна ПВО "Алмаз-Антей" на 2015 год

Как сообщает со ссылкой на неназываемых представителей министерства обороны США небезызвестный Билл Герц в очередном материале "Russia Conducts Fifth Test of New Anti-Satellite Missile", опубликованном 21 декабря 2016 года на веб-ресурсе freebeacon.com , Россия 16 декабря произвела очередное успешное испытание ракеты противоспутникового перехвата перспективной системы противоракетной и противокосмической обороны "Нудоль", разрабатываемой АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей". В министерстве обороны США комплексу "Нудоль" присвоено условное обозначение PL-19 ("PL" - индекс ракетных систем, первоначально испытываемых с Плесецка).

Согласно осведомленным источникам в министерстве обороны США, на которые ссылается Билл Герц, данный пуск 16 декабря 2016 года был произведен не из Плесецка, как предыдущие, а с неназываемой "базы в центральной части России". По американским данным, это был пятый пуск ракеты системы "Нудоль", и третий успешный.

Ранее Билл Герц со ссылкой на сведения Пентагона сообщал, что первое успешное испытание указанной ракеты было осуществлено 18 ноября 2015 года, в ходе третьего запуска. До того, согласно тем же источникам, имели место два неудачных пуска. В свою очередь, согласно данным веб-ресурса planet4589.org , до того был только один неудачный пуск ракеты по теме "Нудоль" (22 апреля 2015 года), в то время как самый первый запуск (12 августа 2014 года) считается успешным. Четвертый (успешный) пуск был произведен из Плесецка 25 мая 2016 года.