Шойгу рассказал о развитии противоракетной обороны в России
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Командный пункт радиолокационной станции "Воронеж" - российской надгоризонтной радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении высокой заводской готовности. РЛС способна обнаруживать баллистические, космические и аэродинамические объекты, в том числе баллистические и крылатые ракеты.
Источник: Игорь Зарембо / РИА Новости
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Впервые в новой истории России по ее периметру создано сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Успешно завершились государственные испытания трех новых радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж" - в Орске, Барнауле, Енисейске. В 2017 году они заступят на боевое дежурство. Доведена доработка трех действующих радиолокационных станций в Барановичах, Мурманске и Печоре с применением технологии высокой заводской готовности. Все это позволило впервые в истории новой России создать по периметру наших границ сплошное радиолокационное поле систем предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях и по всем типам траектории полета баллистических ракет", - заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
22.12.2016
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