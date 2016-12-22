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Детали крупнейшего российско-сербского оружейного контракта

23.12.2016 bmpd.livejournal.com 113 0
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МиГ-29
Один из запланированных к передаче ВВС и ПВО Сербии истребителей МиГ-29 (регистрация RF-93709, бортовой номер "04 синий"), ранее входившего в состав 31-го истребительного авиаполка, Миллерово, 2013 год
Источник: Владимир Полуянов / Russianplanes.net

Как сообщил нашему блогу известный сербский авиационный эксперт Светозар Йоканович, в результате сегодняшних переговоров с участием премьер министра Сербии Вучича с российским руководством, в 2017 года сербская армия получит шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, а также иное военное имущество. Контракт планируется подписать 23 декабря. В ходе 2017 года ожидается подписание новых контрактов - на начало второго этапа модернизации Вооруженных сил, которое будет включать закупку ЗРК "Бук-М2", ЗРПК "Тунгуска", трехкоординатных РЛС, четырех боевых вертолетов. Поставка данного оборудования намечена на 2018 год.

Наиболее важной частью подписанного пакета контрактов являются шесть истребителей МиГ-29 из наличия ВКС России, ранее эксплуатировавшихся на авиабазе Миллерово (31-й истребительный авиаполк), а в настоящее время находящихся на аэродроме Кубинка. Самолеты являются даром министерства обороны сербской армии. Все четыре одноместных самолета и две "спарки" находятся в летном состоянии, но Сербия оплатит российским авиаремонтным заводам все расходы, связанные с доведением их до экспортного облика, продлением ресурса, ремонта и модернизации всех шести самолетов, а также четырех оставшихся у сербов МиГ-29. В пакет также входит поставка большого количества запасных частей, дополнительного оборудования и вооружения, достаточных для эксплуатации самолетов на протяжении трех-пяти лет. Это представляет собой резкий контраст по сравнению с текущей практикой министерства обороны Сербии приобретать комплектующие для эксплуатации "здесь и сейчас".

В конечном счете, Сербия после долго перерыва будет иметь в своем составе семь исправных одноместных истребителя и три "спарки", что позволит проводить нормальный процесс боевой подготовки, который сейчас практически невозможен из-за того, что в составе ВВС и ПВО имеется только два исправных МиГ-29Б, один МиГ-29УБ и один МиГ-21УМ, которые в основном используются для патрулирования.

В целом, на первый этап модернизации сербской армии планируется затратить от 180 до 230 млн евро. Модернизация МиГ-29 будет включать установку новой РЛС и возможность использования ракет "воздух-воздух" РВВ-АЕ.

Кроме того, планируется подписать контракт на закупку вертолетов с концерном Airbus. Это вызвано практикой еще времен Тито по диверсификации военного импорта. Традиционно, как только сербское правительство сообщает о новом военном контракте с Россией, появляются сообщения о том, что планируются закупки на Западе.

Так, контракт на закупку вертолетов Airbus Helicopters H215M был "почти" подписан в то же время, когда Сербия закупила два вертолета Ми-17В-5. Теперь ту же роль играют 13 вертолетов Airbus Helicopters H145M. А факты говорят о том, что Сербия пыталась модернизировать свой парк вертолетов при помощи арабских фондов и Евросоюза, но до сих пор без явного успеха.


22.12.2016
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
Бук-М2
Ми-17
Ми-17В5
МиГ-21
МиГ-29
РВВ-АЕ
Т-72
Тунгуска
Компании
Airbus
Airbus Helicopters

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