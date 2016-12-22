ВКС получили 139 летательных аппаратов, четыре полка перевооружены на С-400
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Пусковая установка 5П85СМ2-01 зенитной ракетной системы С-400 (40Р6) полкового комплекта поставки 2016 года из состава развернутого в Крыму 18-го гвардейского Севастопольско-Феодосийского зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Керчь, 19.11.2016
Источник: www.kerch.com.ru
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ получили 139 современных летательных аппаратов, четыре зенитных полка были перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в четверг на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"Воздушно-космические силы получили 139 современных летательных аппарата, еще четыре современных зенитных полка перевооружены на зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф"", - сказал Шойгу.
22.12.2016
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