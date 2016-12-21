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Верховная Рада предоставила авиапрому налоговые льготы до 2025г

23.12.2016 Интерфакс-Украина 69 0
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Верховная Рада
Верховная Рада Украины
Источник: cit.ua

Верховная Рада одобрила предоставление налоговых преференций украинской самолетостроительной промышленности на период с 1 января 2017 года по 1 января 2025 года.

Соответствующий закон №3457 "О внесении изменений в раздел XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли" принят в целом 253 голосами на заседании парламента поздно вечером во вторник.

Согласно закону, на период с 1 января 2017 года по 1 января 2025 года субъекты самолетостроения освобождаются от уплаты НДС при выполнении операций по ввозу на таможенную территорию Украины импорта товаров (кроме подакцизных), используемых для нужд самолетостроительной промышленности, а также операций по поставке на таможенной территории Украины результатов отраслевых научно-исследовательских и конструкторских работ (НИОКР).

Также субъекты самолетостроения на данный период освобождаются от уплаты налога на прибыль предприятий. Сэкономленные средства будут считаться целевым финансированием на отраслевые НИОКР, создание или переоснащение технической базы, увеличение объемов производства, внедрение новых технологий. Субъекты самолетостроения также освобождаются до 1 января 2025 года от уплаты земельного налога на участки, на которых расположены промышленные объекты.

21.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-Украина
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Украина

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