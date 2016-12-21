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Рада отменила налоговые льготы на поставки по лизингу региональных иностранных самолетов, аналоги которых производят в Украине

23.12.2016 Интерфакс-Украина 69 0
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ГП "Антонов"
Государственное авиастроительное предприятие Украины "Антонов"
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Верховная Рада поддержала отмену налоговых льгот на ввоз в Украину по договорам оперативного лизинга самолетов иностранного производства, аналоги которых производятся в стране.

Соответствующий закон №3458-д "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно поддержки самолетостроительной отрасли" принят в целом 246 голосами на заседании поздно вечером во вторник.

Закон отменяет льготный режим ввоза без налогообложения НДС на территорию Украины иностранных самолетов массой пустого снаряженного аппарата от 10 до 30 тонн и максимальной вместимостью 44- 110 пассажиров. Согласно пояснительной записке к закону, аналоги таких самолетов выпускаются госпредприятием "Антонов" (Ан-140, Ан-148 и Ан-158), которое может на существующей производственной базе выпускать ежегодно до 12 таких самолетов. После технического перевооружения предприятие способно увеличить объемы производства указанных самолетов до 24 единиц в год.

Кроме того, закон также предусматривает продление до 1 января 2025 года действия льготного режима ввоза товаров, используемых при разработке, производстве, ремонте, модификации, обслуживании изделий авиационной техники.

21.12.2016
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-Украина
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Ан-140
Ан-148
Ан-158
Компании
Антонов ГП

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