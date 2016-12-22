Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Шойгу сообщил об упразднении Спецстроя

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 80 0
0
Понравилась новость?
 0
Спецстрой России
Логотип Спецстроя России
Источник: http://spetsstroy.ru/

Созданы восемь ФГУПов, которые будут строить только спецобъекты Минобороны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецстрой России упраздняется.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

"Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны", - сказал он. 

Ранее о ликвидации Спецстроя сообщало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента и в Минобороны. Источники сообщали, что поводом для упразднения стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов. 

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 02:41
  • 1
Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  