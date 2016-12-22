Шойгу сообщил об упразднении Спецстроя
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Источник: http://spetsstroy.ru/
Созданы восемь ФГУПов, которые будут строить только спецобъекты Минобороны
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Спецстрой России упраздняется.
Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.
"Спецстрой России упраздняется, вместо него созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны", - сказал он.
Ранее о ликвидации Спецстроя сообщало издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в администрации президента и в Минобороны. Источники сообщали, что поводом для упразднения стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине подведомственных агентству ФГУПов.
22.12.2016
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