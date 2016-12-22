Российская авиация в Сирии нанесла 71 тыс. ударов
|
|
Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Источник: МО РФ
Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская авиация с начала операции в Сирии нанесла 71 тыс. ударов, уничтожено 35 тыс. боевиков. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства при участии президента России Владимира Путина.
"Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов", - сказал он.
"При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков в их числе 204 полевых командира", - отметил министр.
22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.12.2016 Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
06.04.2016 За Калифорнию отвечает Сидоров
19.02.2016 «Закупим то, что не можем производить»
28.08.2015 МАКС-2015: в трехмерном измерении
21.06.2013 В Санкт-Петербурге прошло совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы
10.06.2013 «Мы еще открыты с севера»
23.12.2016 Гиперзвуковая стратегия: чем Россия сильнее любого потенциального агрессора
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году