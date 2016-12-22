Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российская авиация в Сирии нанесла 71 тыс. ударов

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 73 0
0
Понравилась новость?
 0
Штурмовик Су-25
Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Источник: МО РФ

Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская авиация с начала операции в Сирии нанесла 71 тыс. ударов, уничтожено 35 тыс. боевиков. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства при участии президента России Владимира Путина.

"Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов", - сказал он.

"При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков в их числе 204 полевых командира", - отметил министр.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Персоны
Боев Сергей
Путин Владимир
Шойгу Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 02:41
  • 1
Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  