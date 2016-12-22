Российская авиация в Сирии нанесла 71 тыс. ударов



Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии

Источник: МО РФ Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в СирииИсточник: МО РФ

Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Российская авиация с начала операции в Сирии нанесла 71 тыс. ударов, уничтожено 35 тыс. боевиков. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства при участии президента России Владимира Путина.

"Всего от боевиков освобождено 12360 квадратных километров сирийской территории, 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18800 вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов", - сказал он.

"При этом ликвидировано 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники террористов, 35 тыс. боевиков в их числе 204 полевых командира", - отметил министр.