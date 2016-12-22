Шойгу: НАТО активизировала разведку по периметру территории РФ



Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 г

Источник: Zuma/ТАСС Стрельба из FGM-148 Javelin на учениях в Эстонии. 2016 гИсточник: Zuma/ТАСС

Альянс также продолжает наращивать военный потенциал вблизи российских границ, также заявил министр обороны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Разведывательная деятельность стран НАТО по периметру территории России значительно активизировалась, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на итоговой коллегии российского военного ведомства.

"Увеличилось общее количество полетов их разведывательной авиации: у российских границ выросло почти в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз", - сказал он.

Морская разведка альянса вдоль российских границ также увеличилась в полтора раза, сказал Шойгу.

"В полтора раза увеличилась интенсивность морской разведки у наших территориальных вод. Мы внимательно отслеживаем эту деятельность и решительно пресекаем попытки нарушить российские морские границы. НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство из которых имеют антироссискую направленность", - сказал он.

Наращивание военного потенциала НАТО вмето борьбы с терроризмом

По словам Шойгу, альянс продолжает наращивать военный потенциал вблизи границ РФ.

"Вместо объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, НАТО объявила Россию главной угрозой и продолжает наращивать свой военный потенциал у наших границ", - сказал он.

Шойгу отметил, что в течение года расширялись характер и география вызовов для России, а также возрастала роль военной силы в международных отношениях.

Возможная угроза от ракет нейтрализована

Минобороны нейтрализовало возможную угрозу от крылатых ракет "Томагавк" США возле границ РФ, которые могут запускаться из пусковых установок ПРО, также заявил министр.

По его словам, универсальность пусковых установок ПРО MK41 позволяет после небольшой доработки скрытно разместить в них крылатые ракеты "Томагавк". "Количество таких ракет вдоль наших границ насчитывать от 150 до 200 единиц с дальностью до 2400 километров. Подлетное время к западным границам России составит менее 10 минут", - уточнил Шойгу.

"Решение о нейтрализации этой угрозы, утвержденное Вами, Владимир Владимирович, выполнено", - доложил министр обороны президенту РФ Владимиру Путину.