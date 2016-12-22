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Шойгу: доля боеготовых пусковых установок в РВСН достигает 99%

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 89 0
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РВСН
Военнослужащие РВСН
Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Глава Минобороны добавил, что стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Доля боеготовых пусковых установок в Ракетных войсках стратегического назначения достигает 99%, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства, в которой участвует президент Владимир Путин.

"Стратегические ядерные силы поддерживаются на уровне, позволяющем гарантированно решать задачи ядерного сдерживания. В Ракетных войсках стратегического назначения в боеготовом состоянии находится 99% пусковых установок, из них более 96% - в постоянной готовности к немедленному пуску (ракет)", - сказал Шойгу.

Поставка БПЛА 

Министр отметил, что более 100 комплексов с беспилотными летательными аппаратами поставлены в войска РФ в этом году.

"Всего в ВС РФ в этом году поставлены 105 комплексов, включающих 260 беспилотных летательных аппаратов. Сформировано 36 воинских частей и подразделений беспилотной авиации. Всего на вооружении находится более 600 комплексов с 2000 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Шойгу. 

Корабли и подлодки для ВМФ 

ВМФ России в 2016 году пополнился 24 кораблями и судами обеспечения, в его состав вошли две подводные лодки. 

"В состав ВМФ России введено 24 корабля и судна обеспечения и две многоцелевые подводные лодки. Оснащенность ВМФ современными образцами вооружения и военной техники доведена до 47%", - сказал он. 

Сирийский опыт 

За время операции в Сирии, по словам Шойгу, более 160 образцов вооружения апробировано в ходе операции в Сирии.

"162 образца современного и модернизированного вооружения апробировано в ходе боевых действий в Сирии. Они показали высокую эффективность. В их числе - новейшие авиационные комплексы Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Тактические характеристики подтвердили высокоточные боеприпасы", - сказал он.

Закупка 10  образцов оружия приостановлена из-за недостатков, выявленных в Сирии. 

"Выявлены недостатки, которые не проявляются в ходе полигонных испытаний, для их устранения приостановлена закупка 10 образцов вооружения", - сказал Шойгу.

Техника "крылатой пехоты"

Воздушно-десантные войска России получили в 2016 году почти 190 новых и модернизированных боевых машин.

"В ВДВ сформировано три разведывательных батальона и шесть танковых рот, по две роты радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов, поставлено 188 новых и модернизированных бронированных машин. Уровень оснащения ВДВ современными образцами вооружения составляет 47%", - сказал Шойгу.

Оснащение связью 

Министр обороны также отметил, что оснащенность Вооруженных сил РФ современными средствами связи составляет 49%.

"В войска поставлено 22 тысячи современных средств связи, что на 6% больше, чем в 2015 году. В результате оснащенность Вооруженных сил современными средствами связи доведена до 49%", - сказал он.

Работа дальней авиации 

Российская Дальняя авиация за год выполнила 17 патрульных полетов, в том числе над Атлантикой, Арктикой и Тихим океаном.

"Самолетами Дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океанов, а также в арктическую зону", - сказал Шойгу. 

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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