Путин потребовал четко отслеживать изменение баланса сил вдоль границ РФ и во всем мире

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Источник: Flickr/ NATO/Ian Houlding Флаг НАТОИсточник: Flickr/ NATO/Ian Houlding

Президент России отметил необходимость "синхронизировать эти планы с обновленными документами перспективного планирования"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин потребовал четко отслеживать изменение баланса сил вдоль границ России и во всем мире, чтобы вносить соответствующие коррективы в планы обороны.

"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", - заявил глава государства на коллегии Министерства обороны.

"Прошу также синхронизировать эти планы с обновленными документами перспективного планирования", - указал Верховный главнокомандующий. Он напомнил, что несколько дней назад была утверждена новая доктрина информационной безопасности России, а ранее - стратегия научно-технологического развития. "Заданные в них ориентиры касаются всех органов власти, включая и силовые ведомства", - отметил Путин.