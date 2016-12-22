Путин потребовал развивать ракетный потенциал, способный преодолевать ПРО



Источник: © ТАСС Источник: © ТАСС

Президент также отметил, что ядерная триада России поддерживается на должном уровне

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на необходимость укреплять стратегические ядерные силы РФ ракетными комплексами, способными гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы ПРО.

Выступая на заседании коллегии Минобороны, Верховный главнокомандующий потребовал сосредоточиться на решении ключевых задач.

"Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счет ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны", - подчеркнул, в частности, Путин.

Глава государства добавил, что стратегические неядерные силы тоже нужно "выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России".

Также, по словам президента РФ, необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки и управления, а также радиоэлектронной борьбы.

Ядерная триада

Путин констатировал, что состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета, поддерживается на должном уровне.

По словам президента, доля современных вооружений в ядерных силах составила почти 60%. При этом вырос и уровень подготовки войск, что показали итоги стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016". Путин считает, что успешное проведение этих учений повысило защищенность южных рубежей России, в частности от террористических угроз, в том числе помогло проработать организацию территориальной обороны в ЮФО и СКФО.

Президент также отметил результативность четырех прошедших в 2016 году внезапных проверок боеготовности войск. "Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки сроки создавать группировки в короткие сроки на стратегических направлениях", - сказал глава государства. Путин поручил Минобороны детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах подготовки на будущее.