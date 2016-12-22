Расчеты ракетного комплекса "Точка-У" уничтожили командный пункт "противника" под Курском



Тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У»

Источник: МО РФ Тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У»Источник: МО РФ

В учениях, по его словам, приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц военной техники

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" нанесли удар по командному пункту и аэродрому условного противника на учениях в Курской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

"Расчеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", получив с помощью беспилотных летательных аппаратов координаты целей, отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим полевой командный пункт, аэродром и базу материально-технического обеспечения условного противника. После пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара дивизион осуществил маневр по смене позиционного района", - рассказал он.

В учениях, по его словам, приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц военной техники.