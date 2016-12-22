Расчеты ракетного комплекса "Точка-У" уничтожили командный пункт "противника" под Курском
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Состояние и перспективы ОПК
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Тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У»
Источник: МО РФ
В учениях, по его словам, приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц военной техники
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" нанесли удар по командному пункту и аэродрому условного противника на учениях в Курской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
"Расчеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", получив с помощью беспилотных летательных аппаратов координаты целей, отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим полевой командный пункт, аэродром и базу материально-технического обеспечения условного противника. После пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара дивизион осуществил маневр по смене позиционного района", - рассказал он.
В учениях, по его словам, приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц военной техники.
22.12.2016
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