Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Расчеты ракетного комплекса "Точка-У" уничтожили командный пункт "противника" под Курском

23.12.2016 ИТАР-ТАСС 77 0
0
Понравилась новость?
 0
ТРК «Точка-У»
Тактический ракетный комплекс (ТРК) «Точка-У»
Источник: МО РФ

В учениях, по его словам, приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц военной техники

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" нанесли удар по командному пункту и аэродрому условного противника на учениях в Курской области. Об этом сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

"Расчеты тактического ракетного комплекса "Точка-У", получив с помощью беспилотных летательных аппаратов координаты целей, отработали нанесение ракетного удара по мишеням, имитирующим полевой командный пункт, аэродром и базу материально-технического обеспечения условного противника. После пусков в целях выхода из-под возможного ответного удара дивизион осуществил маневр по смене позиционного района", - рассказал он.

В учениях, по его словам, приняли участие около 100 военнослужащих, было задействовано до 30 единиц военной техники.

22.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 23.12 02:41
  • 1
Airbus вслед за Boeing подписал многомиллиардный контракт с Ираном
  • 23.12 01:49
  • 1
Рогозин: на оборонную промышленность приходится 25% российского экспорта
  • 23.12 01:30
  • 8
Россия рассекретила "плащ-невидимку" из плазмы для крылатых ракет
  • 23.12 01:09
  • 7
Опасны ли поставки российского вооружения Китаю
  • 23.12 01:06
  • 5
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 23.12 01:02
  • 3914
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 00:17
  • 2
В список военных приоритетов администрации Трампа Россия не вошла
  • 22.12 23:49
  • 1
Николай Никифоров: «Развитие цифровой экономики повысит благосостояние миллионов граждан России»
  • 22.12 23:15
  • 2
Россия укрепила свое положение как морская держава, заявил Рогозин
  • 22.12 22:52
  • 19
На «Севмаше» заложат последний в серии «Бореев» РПКСН «Князь Пожарский»
  • 22.12 20:59
  • 85
Первый настоящий МиГ-35 поднялся в воздух
  • 22.12 20:28
  • 11
В Москве подтвердили передачу Сербии шести истребителей МиГ-29 весной 2017 года
  • 22.12 20:20
  • 11
Перекуем на "Армату"
  • 22.12 19:50
  • 24
Иностранные корни нового российского спецназа
  • 22.12 19:19
  • 4
Цели поражены
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  