БПК "Адмирал Пантелеев" вернулся во Владивосток из дальнего морского похода



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Во время похода экипаж большого противолодочного корабля ТОФ отработал широкий спектр учебно-боевых задач

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Пантелеев" вернулся в главную базу ТОФ Владивосток из дальнего морского похода, во время которого участвовал в учениях с судами Северного флота и выполнял задачи в северных широтах, сообщил в четверг ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

"В ходе выполнения задач дальнего морского плавания экипаж боевого корабля оставил за кормой свыше 10 тысяч морских миль. Принял участие в совместных учениях с судами Северного флота. Выполнял поставленные задачи в северных широтах в сопровождении ледокола Тихоокеанского флота "Иван Сусанин", - сообщил Матвеев.

Он добавил, что экипаж "Адмирала Пантелеева" во время дальнего морского похода отработал широкий спектр учебно-боевых задач, провел ряд учений и тренировок по противовоздушной и противолодочной обороне, тренировки по связи и взаимодействию с силами противовоздушной обороны, а также отметил юбилей: 25 лет назад на боевом корабле был впервые поднят флаг ВМФ России.