Закладка малого ракетного корабля "Буря" состоится 24 декабря в Санкт-Петербурге
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Источник: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив
Планируется, что в церемонии закладки корабля примут участие представители Главного командования ВМФ России и администрации города
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Закладка малого ракетного корабля нового поколения проекта 22800 "Буря" состоится 24 декабря на судостроительном предприятии "Пелла" в Санкт-Петербурге для ВМФ России. Об этом сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-Морскому Флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Приказом главнокомандующего ВМФ Адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Буря"… Планируется, что в торжественной церемонии закладки малого ракетного корабля "Буря" примут участие представители Главного командования ВМФ России, администрации Санкт-Петербурга, а также проектно-конструкторских организаций", - отметил Дыгало.
По его словам, строительство малых ракетных кораблей проекта 22800 ведется в соответствии с Государственной программой военного кораблестроения с целью обновления надводной составляющей ВМФ.
На предприятии "Пелла" уже находятся на различных этапах постройки три малых ракетных корабля (МРК) нового поколения проекта 22800 "Ураган", "Тайфун" и "Шквал". Спроектированные центральным морским проектно-конструкторским бюро "Алмаз", МРК проекта 22800 будут иметь водоизмещение около 800 тонн, скорость - свыше 30 узлов. Малые ракетные корабли будут оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими комплексами. Среди преимуществ этих кораблей - высокая маневренность, повышенная мореходность, а также архитектура надстроек и корпуса, выполненная по технологиям пониженной отражающей способности.
22.12.2016
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