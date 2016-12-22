Тайвань решил строить подлодки
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Подлодка «Хай Лун» ВМС Тайваня
Источник: defencetalk.com
Источники из Макао сообщают, что Тайвань полон решимости строить подводные лодки на верфи в Гаосюне.
Министерство обороны страны планирует финансировать строительство 22 субмарин. С января 2017 года начнется проектирование лодки водоизмещением 1500-2000 т, в 2018 должен быть представлен эскизный проект, в конце 2020 года - детальный проект с рабочей документацией для начала строительства.
Отмечается, что лодки должны иметь способность применять "сверхтяжелые" торпеды и ПКР типа "Гарпун".
22.12.2016
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