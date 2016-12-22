Тайвань решил строить подлодки



Подлодка «Хай Лун» ВМС Тайваня

Источник: defencetalk.com Подлодка «Хай Лун» ВМС ТайваняИсточник: defencetalk.com

Источники из Макао сообщают, что Тайвань полон решимости строить подводные лодки на верфи в Гаосюне.

Министерство обороны страны планирует финансировать строительство 22 субмарин. С января 2017 года начнется проектирование лодки водоизмещением 1500-2000 т, в 2018 должен быть представлен эскизный проект, в конце 2020 года - детальный проект с рабочей документацией для начала строительства.

Отмечается, что лодки должны иметь способность применять "сверхтяжелые" торпеды и ПКР типа "Гарпун".