Трамп встретился с руководством "Локхид" и "Боинг"



Дональд Трамп

Источник: AP Photo/ Evan Vucci Дональд ТрампИсточник: AP Photo/ Evan Vucci

21 декабря избранный президент США Дональд Трамп провел встречу с руководством компаний Lockheed Martin и Boeing.

Трамп вновь критиковал программу истребителя F-35 как "очень дорогую" и пообещал добиться снижения расходов по этой статье военных расходов, заявив, что эта встреча не изменила его взглядов, которых он ранее озвучивал. Также он выразил неудовольствие дороговизной программы президентского борта номер 1, согласно которой предусматривается закупка самолета Boeing 747-8 (4 млрд долл США).

Жалобы Трампа прозвучали на второй день после того, как Офис управления программой F-35 заявил, что стоимость одного самолета версии А (для ВВС) в 9-й серии уменьшена на 5% и составляет 102 млн долл.

По информации https://www.flightglobal.com/news/articles/...meeting-432659/