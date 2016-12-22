Корабль ВМФ России "Перекоп" покинул порт Варна и взял курс на Новороссийск
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Учебный корабль "Перекоп"
Источник: www.liveinternet.ru
22 декабря учебный корабль прибудет в Новороссийскую Военно-морскую базу для сдачи курсовых и подготовки к межфлотскому переходу к постоянному месту базирования
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна в Болгарии после завершения планового ремонта, сообщил представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по Военно-морскому флоту капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
"Учебный корабль "Перекоп" покинул порт Варна (Болгария) после завершения планового ремонта на судоремонтном предприятии "Флотски арсенал" и 22 декабря прибудет в Новороссийскую Военно-морскую базу для сдачи курсовых и подготовки к межфлотскому переходу на Балтийский флот к постоянному месту базирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе ремонта конструкторы и технологи разработали и внедрили технические решения по обновлению и автоматизации штурманских классов УК "Перекоп", а также установили учебные тренажеры и безбатарейную телефонию, новый сепаратор льяльных вод, станции химической очистки сточных и фановых вод и др.
Представитель Минобороны сообщил, что в ближайшей перспективе техническое состояние и использование учебных кораблей для эффективной морской практики будет в постоянном поле зрения Главного командования ВМФ и командования Военного учебно-научного центра ВМФ.
"Наряду с активным развитием учебно-тренажерной базы институтов и училищ, в полном объеме и с высоким качеством должна быть организована морская практика курсантов на учебных и боевых кораблях флотов. Еще до того, как учащимся будут вручены первые офицерские погоны, они должны в полной мере почувствовать под ногами палубу корабля и в дальних походах закрепить свои теоретические знания на практике", - заявил главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев при постановке задач руководителям военно-морских образовательных учреждений на 2017 год.
В настоящее время Ленинградская военно-морская база Балтийского флота располагает двумя учебными кораблями "Смольный" и "Перекоп", которые эффективно решают задачи морской практики для будущих офицеров ВМФ России, курсантов Нахимовского военного училища и морских кадетских корпусов.
22.12.2016
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