Путин определит основные задачи Вооруженных сил РФ на 2017 год на коллегии Минобороны



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

На итоговом заседании коллегии с большим докладом об итогах деятельности ВС РФ выступит глава Минобороны Сергей Шойгу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в заседании расширенной коллегии Министерства обороны. Военное ведомство планирует подвести итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2016 и озвучить планы на 2017 год. Совещание пройдет в Национальном центре управления обороной.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "президент проведет расширенное заседание коллегии Минобороны".

Верховный главнокомандующий традиционно участвует в подобных совещаниях. Так, в декабре 2015 основными темами его выступления стали борьба с терроризмом, поддержание высокого уровня боеспособности российской армии и техническое оснащение Вооруженных сил РФ.

На итоговом заседании коллегии с большим докладом об итогах деятельности Вооруженных сил РФ выступит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Это выступление затронет основные направления развития российской армии: строительство военной инфраструктуры, в том числе на приоритетных территориях - Арктика, Курилы, Крым, проверки боеготовности армии, стратегические командно-штабные учения и их результаты, а также выполнение социальных обязательств, изменения в законодательстве и другие. Большая часть итогового доклада ежегодно посвящается выполнению гособоронзаказа. Ожидается, что Шойгу расскажет о поступившем в войска вооружении в рамках ГОЗ.

Кроме того, на заседании будут озвучены основные задачи, которые будут поставлены перед Вооруженными силами в следующем году. О некоторых из них известно уже сейчас. По словам начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова, в следующем году, также как в 2016 году, особое внимание будет уделено поддержанию стратегических ядерных сил и наращиванию возможностей эшелонированной системы воздушно-космической обороны.

Планируется, что в заседании примут участие руководящий состав Вооруженных сил, руководство Федерального Собрания и правительства, члены Совета безопасности России, представители федеральных органов власти, Общественного совета при Министерстве обороны, представители промышленности.